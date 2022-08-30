Siverek’te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Şehitlikte düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından protokol üyeleri şehitliğe çelenk sundu. 30 Ağustos Zafer Bayramının anlam ve önemini Topçu üsteğmen Uğur Fahri Sönmez tarafından yapıldı.

Program tebrik kabulünün yapılmasıyla Siverek Şehitliğinde bulunan şehit mezarlıkları ve anıt mezarlar ziyaret edildi. Şehit mezarlığında yapılan duanın ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni sona erdi.

Programa Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Siverek Topçu Alayı Komutanı Albay Tarkan Öztürk, Sivil Toplum kuruluşları temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, Şehit ve Gazi Dernekleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.