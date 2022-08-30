Haberler Gündem Haberleri Siverek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
Giriş Tarihi: 30.8.2022 12:08

Siverek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitlikte düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından protokol üyeleri şehitliğe çelenk sundu. 30 Ağustos Zafer Bayramının anlam ve önemini Topçu üsteğmen Uğur Fahri Sönmez tarafından yapıldı.

Program tebrik kabulünün yapılmasıyla Siverek Şehitliğinde bulunan şehit mezarlıkları ve anıt mezarlar ziyaret edildi. Şehit mezarlığında yapılan duanın ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni sona erdi.

Programa Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Siverek Topçu Alayı Komutanı Albay Tarkan Öztürk, Sivil Toplum kuruluşları temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, Şehit ve Gazi Dernekleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siverek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA