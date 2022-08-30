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Giriş Tarihi: 30.8.2022 23:53 Son Güncelleme: 30.8.2022 23:57

SON DAKİKA! Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA! Antalya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD, Antalya'nın en doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 23.42'de yaşandı. Depremin derinliği ise 5.41 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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SON DAKİKA! Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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