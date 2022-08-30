SON DAKİKA! Antalya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya'nın en doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 23.42'de yaşandı. Depremin derinliği ise 5.41 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 30, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 23.21 km.Paphos (), 102.87 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 30.08.2022, 23:42:31 TSİ
Enlem : 35.2391 N
Boylam : 32.0866 E
Derinlik : 5.41 km
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