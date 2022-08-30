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Giriş Tarihi: 30.8.2022 20:23

Ukrayna'dan Türkiye'ye 30 Ağustos tebriği

DHA
Ukrayna’dan Türkiye’ye 30 Ağustos tebriği

Milli Savunma Bakanlığı, "Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı arayarak tebriklerini ifade etti." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak tebriklerini ifade etti. Bakan Akar da mevkidaşına teşekkür ederek Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna'dan Türkiye'ye 30 Ağustos tebriği
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