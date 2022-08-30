Son dakika: Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince dün gözaltına alındı.
Ban'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, kendisiyle birlikte gözaltına alınan şoförü Ahmet K.'nın Gölbaşı İlçesindeki evine baskın yapıldı.
EŞİ VE BALDIZI EVRAK YAKARKEN YAKALANDI
Eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan gözaltındaki Ahmet K.'nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandı.
Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı | Video