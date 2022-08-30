Son dakika: Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

EŞİ VE BALDIZI EVRAK YAKARKEN YAKALANDI



Eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan gözaltındaki Ahmet K.'nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandı.

Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı | Video