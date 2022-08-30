Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı
Giriş Tarihi: 30.8.2022 21:03 Son Güncelleme: 30.8.2022 21:18

Son dakika: Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

Eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan, gözaltındaki Ahmet K.’nın Gölbaşındaki evi polis ekiplerince basıldı. O sırada evde bulunan Ahmet K’nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince dün gözaltına alındı.


Ban'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, kendisiyle birlikte gözaltına alınan şoförü Ahmet K.'nın Gölbaşı İlçesindeki evine baskın yapıldı.

EŞİ VE BALDIZI EVRAK YAKARKEN YAKALANDI

Eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan gözaltındaki Ahmet K.'nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandı.

Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı | Video

GÖZALTINA ALINDILAR

Ahmet K.'nın evinin bahçesinde evrak ve dijital materyal yakan eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. gözaltına alınarak, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika: Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı
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