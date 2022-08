‘100 yıl önceki ruhla yürüyeceğiz’

TEKNOFESTYönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Karadeniz'in açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:100 yıl önce tam da bugün işgal ve boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen aziz Türk milleti, Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin peşinden koşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Tam da aynı ruhla bu vatanı daha yaşanılır bir yer haline getirmek, egemenliğimizi güçlendirmek bizlerin elinde.Yüksek teknoloji geliştirmek hepimizin milletimize karşı büyük sorumluluğu. Bu nedenle durmayacağız, yılmayacağız, pes etmeden yürüyeceğiz. Ekip arkadaşlarımızla TEKNOFEST için çalışmalara başlarken tam bağımsızlık için bir seferberliği, zihinlerde gerçekleşecek bir devrimi hayal etmiştik. Bugün TEKNOFEST'in 40 daldaki teknoloji yarışmalarına her yaş grubundan 600 bin genç kardeşimiz başvurdu. Hayatın her alanında tam bağımsız bir vatan hedefiyle, milletimize ve insanlığa hizmet edecek teknolojiler geliştirmek için işte zihinlerde başlayan devrim budur.Ambargo sopası sallayarak bizleri korkutmaya çalışanlar, milli teknolojileri engellemek için darağacı kurmaya çalışanlar, biz yolumuzda dosdoğru mücadele ettikçe ve yolumuzdan dönmedikçe asla kazanmayacaklarTÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkânlarla özgün olarak geliştirilen Aksungur SİHA'ya yurtdışından talep gelmeye başladığını belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Gençlerin TEKNOFEST'e ilgisinden çok memnunuz. Aksungur da burada uçacak. Türkiye'de uçuyor şu an ve inşallah Orman Genel Müdürlüğü'nde de uçacak. Yurtdışından da talep geliyor. Ayda iki tane yapacak kapasitemiz var" dedi.SAMSUN Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANİK, Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli ağır makineli uçaksavarını TEKNOFEST Karadeniz'e katılanlarla buluşturdu. SYS Genel Müdürü Utku Aral, "Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi kapsamında geliştirilen, yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB ailesini festivalde gururla sergiliyoruz" diye konuştu.SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün dünya manşetlerini süsleyen Türk SİHA'ları tarihi değiştiriyor. Mobiliteden uzaya kadar her alanda vizyon sahibi Türkiye var. Artık yüksek teknolojiyle her alanda liderliğe oynayan gençlerimiz var, TEKNOFEST kuşağı var. Elbette bunları hayal olarak görüp dalga geçmeye kalkanlar da var. Biz gençlerimize inanıyoruz" dedi.