Artık geriden gelen değil ön alan ülkeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu
: Güya müttefik olduğumuz
ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları
veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri destekler
canımızı sıkıyor. Türkiye'yi vesayetle, darbeyle,
ekonomik tuzaklarla dize getiremeyenlerin siyaset ve
toplum mühendisliği yöntemlerinden medet ummasını
acı bir tebessümle izliyoruz. Düzenlediğimiz
operasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesini
koruma konusunda gücünü tüm dünyaya gösterdik.
Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek
artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik.
Ülkemizi 2053'e hazırlarken en büyük güç ordumuzdur.
Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle
milli iradenin üstünlüğüne, milletine, devletine tabi
bir TSK'ya sahip olduk, darbeci zihniyetin örselediği
askeri eğitim ve sistemi terk edildi. Türkiye ayak bastığı
her yere kardeşlik, barış, dostluk ve refah götürüyor.
Erdoğan, törende okulu yüksek dereceyle bitiren
subaylara diplomalarını verdi.