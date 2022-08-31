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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Artık geriden gelen değil ön alan ülkeyiz

BETÜL USTA BETÜL USTA
Artık geriden gelen değil ön alan ülkeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri destekler canımızı sıkıyor. Türkiye'yi vesayetle, darbeyle, ekonomik tuzaklarla dize getiremeyenlerin siyaset ve toplum mühendisliği yöntemlerinden medet ummasını acı bir tebessümle izliyoruz. Düzenlediğimiz operasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesini koruma konusunda gücünü tüm dünyaya gösterdik. Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik. Ülkemizi 2053'e hazırlarken en büyük güç ordumuzdur. Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne, milletine, devletine tabi bir TSK'ya sahip olduk, darbeci zihniyetin örselediği askeri eğitim ve sistemi terk edildi. Türkiye ayak bastığı her yere kardeşlik, barış, dostluk ve refah götürüyor. Erdoğan, törende okulu yüksek dereceyle bitiren subaylara diplomalarını verdi.

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Artık geriden gelen değil ön alan ülkeyiz
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