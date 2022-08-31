Artık geriden gelen değil ön alan ülkeyiz

: Güya müttefik olduğumuzülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlarıveya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri desteklercanımızı sıkıyor. Türkiye'yi vesayetle, darbeyle,ekonomik tuzaklarla dize getiremeyenlerin siyaset vetoplum mühendisliği yöntemlerinden medet ummasınıacı bir tebessümle izliyoruz. Düzenlediğimizoperasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesinikoruma konusunda gücünü tüm dünyaya gösterdik.Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerekartık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik.Ülkemizi 2053'e hazırlarken en büyük güç ordumuzdur.Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizlemilli iradenin üstünlüğüne, milletine, devletine tabibir TSK'ya sahip olduk, darbeci zihniyetin örselediğiaskeri eğitim ve sistemi terk edildi. Türkiye ayak bastığıher yere kardeşlik, barış, dostluk ve refah götürüyor.Erdoğan, törende okulu yüksek dereceyle bitirensubaylara diplomalarını verdi.