Azılı teröristin ailesine bile yardım kartı vermiş

PKK terör örgütünce kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, 23 sanıktan 5'inin İBB'de gassal olarak işe alındığı ortaya çıkmıştı. Davanın 18 Mart'ta yapılan duruşmasında İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın tanık olarak dinlenmişti.Mahkeme heyetinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı suç duyurusu üzerine Yavuz Saltık hakkında da dava açıldı. Savcılığın iddianamesinde Saltık'ın "Örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, Saltık hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Saltık'ın yargılanmasına 1 Aralık'ta başlanacak.İddıanamedeki tespitlere göre, market alışverişi için İBB'den temin edilen yardım kartları 20-25 adet olacak şekilde yardıma muhtaç kişilere dağıtılması amacıyla Mele diye tabir edilen şahıslara verildi. İBB yardım kartlarının dağıtıldığı kişilerden 26'sının PKK terör örgütü üyeliği ve örgütle iltisaklı suç kayıtları tespit edildi. Yardım kartı verilenler arasında kırmızı kategoride aranan ve 7 Nisan 2021'de Şırnak kırsalında yaralı olarak ele geçirilen Botan Saha Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın babası ile Yunanistan'ın Lavrion kampında bulunan PKK üyesi Davut Özmen'in babası da vardı.