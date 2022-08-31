Genetik veri avcılığına ulusal kalkan

Stratejiköneme sahip ve pek çok ülkede devlet desteği alan "biyoteknoloji" sektörünün özelikle sağlık, tarım, biyoenerji gibi alanlarda genetik veriyi kullanması Türkiye'yi bu alanda acil önlemler almaya yöneltti. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından genetik verilerin işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin rehber taslağı hazırlanırken, çalışma genetik verilerin yurtdışına çıkışlarının tek bir istisna hariç yasaklanmasını öneriyor. Taslağa göre, genetik veriler yalnızca Türkiye'nin ya da ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar görebileceğinin öngörüldüğü durumlarda yurtdışına çıkarılabilmeli. Bu verilerin saklanması, kişilerin açık rızalarının alınması ile mümkün olmalı. Veriler, bulutta depolanacaksa detaylı kayıt tutulmalı. Yine taslağa göre bulut dışında yedeklerinin alınması sağlanmalı, kriptografik yöntemlerle şifrelenmeli, erişim ise sadece belgeli personelle sınırlandırılmalı. Taslak, genetik veri bankacılığının geliştirilerek genetik veri saklama merkezinin oluşturulmasının teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyor.