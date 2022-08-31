İETT şoförü "klima arızalandı" diyerek yolcuları indirdi! Mağdur yolcular isyan etti: O anlar kamerada

"BU KADAR İNSANI YARI YOLDA BIRAKTI"

Görüntülerde ise yolculardan biri, "Bu kadar insan mağdur. Eminönü'ne giden otobüs sırf kendi istediği için durdu. Kaza yapmadığı halde bu kadar insanı yarı yolda bıraktı." diyerek şoföre tepki gösteriyor.