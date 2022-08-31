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Giriş Tarihi: 31.8.2022 10:31

İETT şoförü "klima arızalandı" diyerek yolcuları indirdi! Mağdur yolcular isyan etti: O anlar kamerada

İHA
İETT şoförü klima arızalandı diyerek yolcuları indirdi! Mağdur yolcular isyan etti: O anlar kamerada

İstanbul Sultangazi'de İETT şoförü "araç arızalandı" diyerek yolcuları indirdi. Duruma şaşıran yolcular şoförün ısrarı üzerine araçtan inmek zorunda kalırken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde bir yolcu, "Bu kadar insan mağdur. Eminönü’ne giden otobüs sırf kendi istediği için durdu. Kaza yapmadığı halde bu kadar insanı yarı yolda bıraktı." diyerek şoföre isyan ediyor.

Sultangazi - Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü iddiaya göre Malkoçoğlu durağına geldiği esnada otobüste bulunan yolculara aracın kliması çalışmıyor diyerek inmelerini istedi.

YOLCULAR ARAÇTAN İNMEK ZORUNDA KALDI

Duruma şaşıran yolcular, şoförün ısrarı karşısında araçtan inmek zorunda kaldı.

Sultangazi'de İETT şoförü, "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi | Video

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Onlarca yolcuyu araçtan indirdikten sonra yoluna devam eden şoför ve mağdur yolcular cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"BU KADAR İNSANI YARI YOLDA BIRAKTI"

Görüntülerde ise yolculardan biri, "Bu kadar insan mağdur. Eminönü'ne giden otobüs sırf kendi istediği için durdu. Kaza yapmadığı halde bu kadar insanı yarı yolda bıraktı." diyerek şoföre tepki gösteriyor.

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İETT şoförü "klima arızalandı" diyerek yolcuları indirdi! Mağdur yolcular isyan etti: O anlar kamerada
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