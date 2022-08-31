İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Atatürk’e büyük saygısızlık!

"ATATÜRK'Ü SEVMEK BİR KURU SÖZDEN İBARET OLMAMALI"

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, "Atatürk'ü sevmek kuru bir sözden ibaret olmamalı! En büyük sevginin yolu öncelikle saygıdan geçer! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Atamıza yapılan saygısızlığa bakın! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla meydana astığımız ve üzerinde 251 şehidimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu afişin yanına tuvaletleri koymuş!" dedi.