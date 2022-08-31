Katmanlı hava savunma sisteminin en büyük parçası SİPER’le tamamlanacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin paydaşlarından Roketsan'ın Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in özellikle çocukların yeni nesil teknolojilerle buluşması için çok önemli olduğunu söyledi.

Roketsan'ın yıllardır TEKNOFEST'te yer aldığını ve roket yarışmalarını düzenlediğini aktaran İkinci, her geçen gün ilginin artmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

İkinci, amaçlarının çocukların teknolojiye olan ilgisini artırabilmek olduğunu belirterek, "Çocuklar teknolojiye aşina olsunlar, dünyada özellikle gelişmiş ülkelerdeki çocukların altyapılarına sahip olsunlar, proje geliştirebilsinler, fırsatlara erişebilsinler diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST çok başarılı oluyor. Bu işin bir paydaşı olarak son derece gururluyuz." diye konuştu.

"2023'ÜN BAŞINDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN ENVANTERİNE GİRECEK"

Uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER hakkında da bilgi veren İkinci, şunları kaydetti:

"SİPER, 2023'ün başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Bu konuda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. En son birkaç gün önce yapmış olduğumuz atışta da SİPER başarıyla hedefi vurdu. Bu aslında projenin geldiği aşama açısından çok önemli bir gelişme. SİPER gibi bir sistemi dünyada hayata geçiren çok az ülke var. Eğer Türkiye, SİPER'i sahada kullanılabilir aşamaya getirirse çok büyük bir başarı olacak. Silahlı kuvvetlerimizin ve ülkemizin özellikle katmanlı hava savunma sisteminin en büyük parçasını tamamlamış olacağız."