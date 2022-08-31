Milletvekili Kılavuz: “CHP’li Belediye Başkanı Vahap Seçer devletimiz, milletimiz ve Türkiye’miz için bir milli güvenlik sorunudur”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'deki CHP'li belediyelerde 14 kişinin terör örgütü üyeliğinden dolayı tutuklandıklarını açıklamasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen olaylarla ilgili açıklama yapan Olcay Kılavuz, "CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer devletimiz, milletimiz ve Türkiye'miz için bir milli güvenlik sorunudur. Vahap Seçer'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devam etmesi büyük bir tehlike ve tehdit arz etmektedir. Vahap Seçer Güzel Mersinimiz için yüz karasıdır. Vahap Seçer Mersinli hemşerilerimiz için utanç vesikasıdır. Vahap Seçer'in büyükşehir başkanlığı yapması masumlar ve mazlumlar için züldür. Mersinli hemşerilerimiz için zulümdür. PKK'lı hainler için ise umuttur, bölücü alçaklar için mutluluktur" dedi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜRK MİLLETİNE İHANET İÇERİSİNDEDİR

Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesinde terör örgütü üyelerinin çalıştırılmasına dair vermiş olduğumuz soru önergesine İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun cevabı üzerine sadece gerçekleri konuşarak ve Mersin Büyükşehir Belediyesinde yaşanan Türk milletinin maşeri vicdanında mahkûm olan hainlikleri açıklığa kavuşturuyoruz. Öncelikle ifade etmek isterim ki; Cumhuriyet Halk Partisi ihanet içerisindedir. CHP, emperyalistlerden dilendiği iktidar uğruna hainlerle kol kola girmektedir. CHP, Atatürk'ün fikirlerine, cumhuriyetimizin değerlerine, milletimizin hassasiyetlerine, şehitlerimizin emanetlerine hainlik etmektedir. CHP, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye kol kanat germekte, Kandildeki teröristlere can suyu vermektedir. Türk devletinin temellerini dinamitleyen CHP yönetimi, belediyeler aracılığıyla da HDP/PKK'ya yol vermektedir" diye konuştu.

KADROLARINI BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE AÇANLAR, BU ALÇAKLIĞA ORTAKLIK EDİP SUSANLAR İHANET İÇERİSİNDEDİR

"Çevreden, ağaçtan, ormandan, doğadan bahsedip Mersinimizde Özgecan Aslan Meydanındaki yarım asırlık ağacı matkapla delip asit enjekte ederek zehirleyip öldüren Bir belediyeye dünyanın neresinde rastlanmaktadır?" diyen Olcay Kılavuz, "Bu zihniyetin psikolojik tahlilini uzmanlarına bırakıyorum. Ayrıca ağacı zehirleyenlerin belediyeler aracılığıyla bölücü teröristlere hayat vermesi gaflettir. Emeğin üstünlüğünden bahsedip mazlumların, masumların ve emekçilerin ekmeğine kan doğrayanlar, Barış, kardeşlik, eşitlik ve özgürlük gibi sözleri kendilerine paravan yapıp Mersinimizin huzur ve güven iklimine suikast düzenleyenler dalalettedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrolarını bölücü terör örgütü üyelerine açanlar, Bu alçaklığa ortaklık edip susanlar ise ihanet içerisindedir" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE KADROLARINI HDP/PKK'LILARA PEŞKEŞ ÇEKMEK BÖLÜCÜLÜĞÜN DANİSKASI DEĞİL MİDİR?

Milletvekili Kılavuz, "31 Mart 2019'da gerçekleşen Mahalli İdareler seçimlerinde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de HDP/PKK'nın açık desteğiyle seçimlere giren CHP seçim sonrası bu desteğin diyetini sonuna kadar ödeme niyetindedir. Mersin'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde HDP-İP ittifakı ve Burhanettin Kocamaz'ın destekleri ile işbaşına gelen CHP'li Belediye, seçimlerin akabinde HDP/PKK'lılara verilen kadro sözleri gereğince Ülkücü-milliyetçi kadroları haksız ve hukuksuz bir şekilde tasfiye etmiş, boşalan kadroları bölücü terör örgütlerine açarak, marjinal sol örgütlere üye ve sempatizan kişileri yerleştirmiştir. Bu ihanet değil de nedir? Belediye kadrolarını HDP/PKK'lılara peşkeş çekmek bölücülüğün daniskası değil midir?" şeklinde konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZA VERDİĞİMİZ SORU ÖNERGESİNİN CEVABI İHANETİN BOYUTLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTEDİR

Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'deki CHP'li İlçe Belediyelerinde PKK-KCK, DHKP-C, TKP-ML, TİKKO, MLKP, FETÖ ve dini motifli diğer terör örgütleri ile irtibatı ve iltisakı olan, işlem gören, propaganda yapan, gözaltına alınan, tutuklanıp ceza alan bununla birlikte uyuşturucu ve madde temini ile tacirliğini yaptığı için işlem gören personellerle ilgili İçişleri Bakanlığımıza verdiğimiz soru önergesinin cevabı ihanetin boyutlarını gözler önüne sermektedir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi soru önergemize vermiş olduğu cevapta 'Soru önergesinde bahsi geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyeleri personeli arasında 33 kişi PKK/KCK, 5 kişi FETÖ/PDY ve 2 kişi HİZBULLAH terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 14 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken Ölen ya da terör suçlarından tutuklu/hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışmaktadır' denilmiştir" diye konuştu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE BELEDİYELERİNİN TERÖRE CAN SUYU, TERÖRİSTE UMUT OLMUŞTUR

"İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu bu cevap, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin teröre can suyu teröriste umut olduğunun Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne kast eden alçaklara nasıl alan açıldığının açık tescilidir" diyen Kılavuz, "İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu bu cevap, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin teröre ve teröriste finansör olduğunun Milletimizin alın teri olan kamu kaynaklarının teröristlere nasıl peşkeş çekildiğinin açık delilidir" diye konuştu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PKK'LI TERÖRİSTLERİN KARARGÂHI MIDIR VAHAP SEÇER?

Olcay Kılavuz, "Mersin'deki zafer aynı zamanda HDP'nin zaferidir diyerek HDP/PKK sevgisini ortaya koyan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bazı haber sitelerinde yer alan terör örgütünün sözde yöneticileri ve Pkk'lı hainlerle boy boy fotoğrafları olan 'İştar'ın Kızları' adlı kitabında teröristleri şirin göstermeye çalışıp bölücü alçak terör örgütünün taleplerini meşrulaştıran, Devletimizin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarını itibarsızlaştırıp DHKP-C adlı terör örgütünün eylemlerini legal göstermeye çalışan Serdar Akinan adlı bir sözde gazeteciyi önce basın danışmanı olarak atayıp daha sonra da 90 saniyelik bir tanıtım videosu için yılda yaklaşık 4 milyon TL gibi bir rakam ödemiş, Mersin Büyükşehir Belediyesinin araçlarını bu terörist seviciye tahsis etmiş, üstüne bir de belediyenin ekipmanlarını ve personelini bu kişinin hizmetine vermiştir. Bu ihanetin izahı var mıdır? Soruyorum;

Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK'lı teröristlerin karargâhı mıdır Vahap Seçer?,

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kandil'in finans kaynağı mıdır Vahap Seçer?,

Mersin Büyükşehir Belediyesi HDP/PKK'ya ödediğin ve ödeyeceğin diyetin aracı mıdır Vahap Seçer. Bütün bu tarihi hakikatler göstermektedir ki, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer devletimiz, milletimiz ve Türkiyemiz için bir milli güvenlik sorunudur. Vahap Seçer'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devam etmesi Büyük bir tehlike ve tehdit arz etmektedir. Vahap Seçer, güzel Mersinimiz için yüz karasıdır. Vahap Seçer Mersinli hemşerilerimiz için utanç vesikasıdır. Vahap Seçer'in büyükşehir başkanlığı yapması masumlar ve mazlumlar için züldür. Mersinli hemşerilerimiz için zulümdür. PKK'lı hainler için ise umuttur, bölücü alçaklar için mutluluktur. Bizler, vatan yolunda, millet uğruna, bayrak aşkıyla serden geçenler olarak, Milliyetçiliğimizle bu necip millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşanlar olarak Vahap Seçer'in, Mersin'deki ihanetine asla göz yummayız. Bölücülere kalkan olan, teröristlere alan açan, ihaneti koynunda saklayanlara da Hiçbir ikbal ve istikbal kaygısı gözetmeyip sonu ne olursa olsun asla geçit vermeyiz. Nefesimiz daima Vahap Seçer'in ensesindedir" açıklamasında bulundu.