TEKNOFEST Karadeniz’de heyecan, coşku ve gurur

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Karadeniz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında Samsun'da başladı. Çarşamba Havalimanı'nda 4 Eylül'e kadar sürecek olan festivalin ilk gününde heyecan, coşku ve gurur bir arada yaşandı. Milli teknoloji alanında kritik rol oynayan 101 kurum ve kuruluş ile birlikte düzenlenen etkinliklerin finali olan festival kapsamında Karadeniz'de farklı şehirlerde çeşitli teknoloji yarışmaları gerçekleştirilirken, teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterilerinin yanı sıra sergiler, atölyeler ve sahne gösterileri düzenlendi.TEKNOFEST Karadeniz'in ilk gününde sergilenen milli teknoloji ürünleri göz doldurdu. Milli olarak geliştirilen ve üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak helikopteri, Gökbey helikopteri ve Aksungur, TEKNOFEST Karadeniz'de boy gösterdi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki diğer hava araçları da ilk kez bir arada yer aldı. Festivalde hava unsurlarının geçit töreni ilgiyle izlendi. Gökbey, Atak helikopterleri, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş, Bayraktar TB2, AKINCI TİHA, Anka, kargo uçağı ve F-16 gösterisi, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.Atatürk ve Türk bayrağı açarak alandan geçen Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet teşkilatının helikopterleri yoğun alkış aldı. Yaklaşık bir saat süren gösteriyi izleyen vatandaşlar cep telefonları ile sık sık fotoğraf ve video çekti. Solo Türk ile Türk Yıldızları'nın muhteşem akrobasi gösterileri ise festival heyecanını zirveye taşıdı.BAYKAR tarafından geliştirilen ve ilk uçuşuna hazırlanan muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi TEKNOFEST Karadeniz'de ilk kez sergilendi. Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Pilot Eğitmeni Elif Ergin, Kızılelma'nın yüksek ve agresif manevra kabiliyetine sahip olduğuna işaret ederek, aracın 5 saat havada kalabildiğini ve 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabildiğini söyledi. Ergin, "Kızılelma, İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktalardan bir tanesi. 1.5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Kızılelma'nın en önemli özelliklerinden biri de TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilmesi" dedi.