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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Ünsal Ban, Yunanistan’a kaçacaktı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ünsal Ban, Yunanistan’a kaçacaktı
Muğla'da yakalanan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü Ünsal Ban'ın, ev satın aldığı Yunanistan'a gitmeyi planladığı tespit edildi. Ünsal Ban'ın Yunanistan'a kaçış planının detayları da belli oldu. Her zaman kullandığı aracı bırakan Ban'ın, bir başka araçla yola çıktığı, polis kontrollerinden kurtulmak için için dağ yollarını kullanarak Muğla'ya ulaştığı belirlendi. "Betina" isimli yatla Yunanistan'a kaçacağı ortaya çıkan Ban, başsavcılığın talimatıyla yakalandı. Kaptanın Malta bayraklı yatı Yunan karasularında bıraktığı, "Betina One" isimli daha küçük sürat motoruyla Bodrum'a geldiği öğrenildi. Ban'ın aile şirketinde SGK kaydı bulunan kaptanla mürettebat da gözaltına alındı. Muğla'dan Ankara'ya getirilen Ban için de bir günlük ek gözaltı süresi verildi.



EVRAKLARI YAKTILAR
Bu arada Ünsal Ban'ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan gözaltındaki Ahmet K.'nın Ankara Gölbaşı'nda bulunan evi polis ekipleri tarafından basıldı. O sırada evde bulunan Ahmet K.'nın eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve dijital evrakları yakarken yakalandı.

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Ünsal Ban, Yunanistan’a kaçacaktı
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