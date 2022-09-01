Bakan Karaismailoğlu, Gaziray Projesi’nin ilk test sürüşüne katıldı: Şehir içi trafiğine nefes aldıracağız

"13 PROJEDE TOPLAM 161 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATTI İNŞAATI BULUNUYOR"

Büyükşehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altındaki 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 312,2 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Şu anda Bakanlığımızca yapımı devam eden 13 projede toplam 161 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor. İstanbul'da 7 hattan oluşan 103 kilometre metro hattında çalışmalar hızlı devam ediyor. Bu yıl içinde Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete açıyoruz."

"FELAKET TELLALLARININ NE DEDİĞİNE BAKMAKSIZIN İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Karaismailoğlu, İstanbul'da 7 ayrı projenin devam ettiğini, Kocaeli, Ankara, Konya, Kayseri, Bursa ve Gaziantep'te çalışmaların planlı ve hızlı bir biçimde sürdüğünü anlattı.