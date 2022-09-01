SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek! 20 bin öğretmen atanıyor

Son dakika... Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SONA ERDİ!

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.

Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi.

ATAMALAR BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.