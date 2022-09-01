Bebeği öldüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan anneye istinaftan beraat kararı





İSTİNAFTAN BERAAT KARARI



Çarşafa sarılması sonucu bebeğin yüzü açık olmadığından boğularak öldüğüne yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu raporu sonrası müebbet hapis cezası verilen Pınar Ç.'nin aldığı ceza, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1'ini Ceza Dairesi'ne taşındı. Eylemin taksirle ölüme neden olduğuna kanaat getiren istinaf mahkemesi heyeti, müebbet hapis cezası kararını bozarak, Pınar Ç.'nin beratına hükmetti. Kararda, "Eylemin taksirle ölüme neden olma suçunu oluşturduğu anlaşıldığı, sanığın ölüm olayı ile kişisel ve ailevi bakımdan etkilendiği ve mağduru olduğu kabul edildiği, dolayısıyla cezaya hükmedilmesine yer olmadığı" ifadelerine yer verildi.