Bombacının pimini MİT çekti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Rezan Amed" kod adlı terörist Tarhan, Berlin'de terör örgütüyle ilişkili yapılardaki faaliyetlerinin ardından 2009'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katıldı. Kandil'de örgütün farklı terörist faaliyetleri içinde yer alan Tarhan, 2015'te Suriye'de sözde saldırı sabotaj birimi sorumlusu olarak görev aldı. Terörist Tarhan, 2016'da Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımı faaliyetlerini organize ederek, bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları bizzat hazırladı.







Terör örgütünün ihtiyaç duyduğu elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan teminini sağlayan Tarhan, örgüt yönetimi tarafından teröristlerin eğitimi için Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya gönderildi. Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak üzere hareket geçtiği belirlenen Tarhan, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/ Gara'da MİT'in düzenlediği nokta operasyonda, beraberindeki başka bir teröristle etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan Pençe-Kilit operasyonunda, Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi | Video