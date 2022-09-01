Kritik toplantının ardından Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP, Devlet Bahçeli liderliğinde disiplin ve yönetim kurullarını topladı. Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

MHP Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne hem fikren hem zihnen hazır bir kıvama çoktan gelmiştir. Partimiz 2023'e kilitlenmiştir.

1 Ekim 2022 tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz, sosyal medya yasası bir temele bağlanmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyasete alet edilmesinin bir yaptırımı olmalıdır. Yargısız infazların, demokrasi ve hukuk Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp rant devşirme çalışan muhalefet partilerinin acizlikleri örtülemeyecek kadar ortadadır. Türkiye bir hukuk devletidir. FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya, 2023 seçimlerini lekemeye azmetmek, kimsenin muvaffak olamayacağı bir teşebbüstür. Sosyal medya aracılığıyla provokasyon üzerine provokasyon yapanlar başarılı olmayacaktır. Gelecek aylarda provokasyonlarına maruz kalacağız diyerek adeta ön alan CHP genel başkanı siyasetin ilkelerine geri dönmelidir. Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Emperyalizmin tetikçisi Türkiye muhaliflerinin çatlak sesi haline gelmiştir. Kılıçdarğlu'nun demokrasi anlayışı sakattır. Sokak aralarında izinsiz gösteri yapanlara Türk polisinin hukuka uygun müdahalesi Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Türk milleti seni affetmeyecek, bu yaptıklarını yanına bırakmayacaktır.

Bu düşkün ve düşük ittifakın aynı şeyleri söylemesine rağmen cumhurbaşkanı adayının kim olcağı meçhuldür. Bir isim üzerinde uzlaşmak uzak kalan, dedikodu çarkını döndüren partilerin asıl üzerinde duramaları gerekn aynı şeyleri söylemeleri değildir. Söylediklerinin arkasında durmakdır. HDP'nin bu ittifakla eklemlenmesi tatik bir hamledir. Geçmişte 6. filoya taş atanlar, bugün 6. Filo'nun güvertesindeler. Bugüne kadar zillet ittifakı terörle arasına mesafe koymamıştır. Maalesef hiçbir milli meselede duyarlılık göstermemiştir. Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur. Yunanistan elbette bardağı taşırmak için elinden gelen tahrikleri sahnelemektedir.

Stratejik tehdit, Yunanistan'ı askeri üs haline getiren ABD'dir. Hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğimiz bilinmelidir. CHP'de kimin yanında durduğunu netleştirmek zorundadır. Türkiye'nin geleceği zillete düşmeyecektir. Cumhur ittifakı bunun tavizsiz güvencesidir. Ekonomik rahatlama ve toparlama hızla ilerlemektedir. Zillet ittifakın Türkiye Ekonomisi ile ilgili inşa ettiği karalama temelinden bozulmuştur.