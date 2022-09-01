Son dakika: Başkan Erdoğan’dan muhalefetin boykot çağrısına tepki: Tamamen art niyetli bir girişimdir

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"nde konuşuyor.
"ÖĞRETMEN SAYIMIZI 1 MİLYON 10 BİNE ÇIKARMIŞ OLUYORUZ"
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli mensupları değerli öğretmen adayları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hepiniz hoşgeldiniz. Birazdan ataması yapacağımız öğretmenlere şimdiden başarılar diliyorum.
Öğretmenlerimizin sayısını bu atamayla birlikte toplamda 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 2002 yılında bu sayısı 526 bin civarındaydı. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerimizin 750 binini biz atadık.
"SON 20 YILDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜME İMZA ATTIK"
Okullarımızdaki altyapı ve öğretmen eksikliğinden dolayı derslerin çoğu boş geçiyordu. Büyükşehir merkezlerde bile öğrencilerimiz sağlıksız, kalabalık sınıflarda ders görüyordu.
Branş öğretmenine ulaşmanın adeta lüks sayıldığı bu tabloya biz son verdik. Son 20 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık.
28 Şubat sürecinde kılık kıyafetinden dolayı sadece üniversite hakkı elinden alınan değil istihdamda da sıkıntı yaşayan kadınlarımıza yönelik adaletsizliği giderdik.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU
Ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen herkes özgürce haksızlığa uğramadan bu vazifesini yerine getirebiliyor.
Bizden önceki iktidarlar yıllarca öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi yine biz çözdük.
BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ
Bütün bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Topyekun eğitim sistemimize faydası olan böyle bir şeyi bile istismar ediyorlar.
Boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlıyor. Eğitimi ve öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmak doğru bir yaklaşım değil.
Birçok alanda çocuklarımız yeni sınamalarla yüzleşiyor. Türkiye dair hiçbir projesi olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil.
Sosyal medyadan yayılan popüler kültürün zararlı etkilerinden çocuklarımızı korumalıyız. Bedenen sınıfta zihnen başka yerde olan çocuklar görüyoruz.
Çocuklarımıza özgüven ve atılım ruhu aşılayacak bir perspektifle bu çalışmaları yürütmeliyiz.
Yıllarca emek verdiniz, çok büyük fedakarlıklarda bulundunuz. Bugünler için çabaladınız, ailelerinizin gurur haline geldiniz."