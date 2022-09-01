Son dakika: Başkan Erdoğan’dan muhalefetin boykot çağrısına tepki: Tamamen art niyetli bir girişimdir

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen herkes özgürce haksızlığa uğramadan bu vazifesini yerine getirebiliyor.

Bizden önceki iktidarlar yıllarca öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi yine biz çözdük.

BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ

Bütün bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Topyekun eğitim sistemimize faydası olan böyle bir şeyi bile istismar ediyorlar.