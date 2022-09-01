SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 tahıl gemisi daha hareket etti

Son dakika haberi... Türkiye'nin devreye girmesiyle çözülen tahıl krizinin ardından gemiler Ukrayna'dan peş peşe hareket etmeye devam ediyor. Son olarak bugün sabah saatlerinde 5 tahıl gemisi daha Ukrayna'dan hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Tahıl sevkiyatı kapsamında; Bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti. Sevkiyatlar İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor.