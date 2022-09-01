Terörist için ah çekti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya hesabından 'Aah ahh' notuyla paylaştığı fotoğrafın altından bir skandal ortaya çıktı. O fotoğrafın 2016'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen Hakan Arslan'a ait kemik parçalarının restorasyon çalışmaları kapsamında bulunduğu ve yapılan DNA testi sonucu ailesine teslim edilirken çekilen görüntü olduğu bildirildi.Örgütün gömdüğü cesedin ise yine yetkililer tarafından kazı çalışmaları sırasında bulunduğu ve yapılan DNA testi sonucu kimliğinin belirlenerek ailesine ulaştırıldığı öğrenildi.İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve vatandaşlar, Tanrıkulu'nun tavrına sert sözlerle tepki gösterdi. Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 800 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarında askerimize kurşun sıkarken öldürülen teröriste Ah çekmek de nesi... Şehitlerimizin AHI üzerinde Sezgin Tanrıkulu!" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden de çok sayıda kullanıcı Tanrıkulu'ya tepki gösterdi.Bunlar teröristin ardından ah vah eden CHP milletvekilleri. Bu ülkede iktidar olduklarında ilk yapacakları iş, herhalde terörist öldüren asker ve polisi yargılamak olur.Her resimde üzerinde aynı kıyafet olan, vatanın bölünmez bütünlüğü için oğlunu feda eden bu babaya neden ah çekmedin? Bu babaların ahı sorulacak sizden.Vaahhh vahh... Atatürk'ün partisinin vekili Tanrıkulu teröriste ağlıyor. Vahhh ki ne vahh...CHP milletvekili, terörist cesedine ahh çekiyor. Hâlâ bunlara oy verenler; en azından bunları partinizden temizleyemediniz ya bu da size dert olsun. Olursa!