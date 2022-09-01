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Giriş Tarihi: 1.9.2022 21:58 Son Güncelleme: 1.9.2022 21:59

TFF'ye silahlı saldırıya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
TFF’ye silahlı saldırıya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Beykoz Riva’da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beykoz Riva'da bulunan tesislerine akşam saatlerinde yönetim kurulu toplantısı sırasında uzun namlulu silahlı saldırı olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uzmanlarca olay yerinde araştırmalar yapıldığını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Korkunç olay bugün akşam saatlerinde Beykoz Riva'da yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerinde yönetim kurulu toplantısı esnasında silahlı saldırı meydana geldi. Kurşunlar tesislere isabet ederken saldırıda ölen veya yaralanan kimse olmadı.

MERMİ HAMİT ALTINOP'U SIYIRMIŞ

Saldırı esnasında silahtan çıkan kurşunlardan bir tanesinin Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un yanından geçtiği ve koltuğa saplandığı öğrenilirken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili harekete geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler C.U. ve O.G.'nin polis ekipleri tarafından yakalandığı belirlenirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık, eylem bölgesinde uzmanlarca derinlemesine araştırma yapıldığını belirtirken eylemde zarar gören kimsenin olmadığını vurguladı. Soruşturma kapsamında gerçeğin ortaya çıkması için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Başsavcılık, tüm araştırmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizdi.

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TFF'ye silahlı saldırıya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama
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