‘Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse başaramaz’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözde bir öğretmenin gözaltına alındığı görüntüleri paylaşarak tehditler savuran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği kişinin kamu görevlisi olmadığını ve çok sayıda sabıkası olduğunu dile getiren Soylu, "Bir sivil itaatsizliğe, bir kargaşaya, bir kaosa sevk etmeye çalışan anlayışa yönelik bir adım var. Bu Türkiye'de olmuyor, olmayacak da. O eski Türkiye'de kaldı. Buna kimsenin gücü yetmez. Kılıçdaroğlu değil, yüz bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Türkiye'nin güvenlik açısından böyle bir açığı söz konusu değildi. Hep tahrik etmeye çalıştılar. Başaramadılar ve beceremediler" dedi. Soylu, "HDP'nin amblemiyle ve aynı zamanda onların malum işaretleriyle beraber eylem yapan, sürekli olarak toplumu terörize etmeye çalışan bir kişiyi gözaltına aldılar" dedi. Şahıs hakkında daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi.