121 yıllık Sarıyer Askerlik Şubesi misyon şeflerini ağırlayacak

SABAH, kamuoyu tarafından oldukça merak edilen, Sarıyer Askerlik Şubesi'ndeki restorasyon çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı'ndan aldığı özel izinle yerinde görüntüledi. 2. Abdülhamid döneminde 1901 yılında 'Yeniköy Karakolhâne-i Hümayun' (Askerî Karakol Binası) olarak inşa edilen, 2020'ye kadar 'Boğaziçi Askerlik Dairesi' ve 'Sarıyer Askerlik Şubesi' olarak hizmet veren tarihi binada çalışmalar sürüyor. SABAH'ın edindiği bilgilere göre restorasyon işlemi bittiğinde tarihi bina, 'Millî Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu' ismiyle yeniden hizmete alınacak. Ülkemize gelen yabancı misyon şefleriyle gerçekleştirilecek toplantılara ev sahipliği yapacak olan bina, birçok ulusal ve uluslararası toplantının da düzenleneceği bir karargâh görevini yürütecek. Alanında uzman ekiplerin gözetiminde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, tarihi bina ilk inşa edildiğindeki haline çevrilecek. Restorasyon esnasında, zamanla duvar boyalarının ve alçıların altında kalmış Osmanlı sancağı da gün yüzüne çıkartıldı.