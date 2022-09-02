6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.İçişleri Bakanlığı ise Van'da sürdürülen Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Teröristlerden birinin turuncu listede aranan sözde bölge sorumlusu olduğu belirtildi.İstanbul'da yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 ilçedeki 15 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde dijital materyal ve 225 bin lira, 5 bin 980 euro ve 620 dolar ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı, 4 şüpheli ise tutuklandı.ANKARASABAH