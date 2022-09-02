Bakan Kurum: Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk

"İLK ANDAN İTİBAREN YARDIMLARIMIZI GÖNDERME GAYRETİ İÇERİSİNDE OLDUK"

Bakan Kurum toplantıda yaptığı konuşmasında "Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk. İçişleri Bakanımız, AFAD, TOKİ, Kızılay, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğü'yle Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak, bugün de dost ve kardeş Pakistan halkı, devleti için de aynı anlayışla buradayız. Bugün tüm 84 milyon kardeşimizin kalbi Pakistan için atmaktadır" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın da zor zamanlarında Türkiye'nin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Daha önce Pakistan'da hem 2005-2010 yılları arasında yaşanan depremlerde Pakistanlı kardeşimiz hayatını kaybetmişti. O gün de kardeşlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekli her türlü yardımı, desteği yapmıştı. Ve bu çerçevede 4 bin 872 konut, okullar, camiler ve sosyal donatılar TOKİ Başkanlığımız eliyle inşa etmiştik" ifadelerini kullandı.