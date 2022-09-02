Giriş Tarihi: 2.9.2022 16:23 Son Güncelleme: 2.9.2022 16:29

SON DAKİKA: Bakan Muş duyurdu! İhracatta ağustos ayı rekoru

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı.