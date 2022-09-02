Giriş Tarihi: 2.9.2022 16:23Son Güncelleme: 2.9.2022 16:29
SON DAKİKA: Bakan Muş duyurdu! İhracatta ağustos ayı rekoru
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Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı.
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı.
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SON DAKİKA: Bakan Muş duyurdu! İhracatta ağustos ayı rekoru