Esnaf ziyareti yapan CHP’li heyete büyük şok! "Bir oy için PKK ile kol kola geziyorlar"

Afyon Sokak ve Atatürk Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan CHP'li heyette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Mehmet Ahiskalı tepkisi üzerine çareyi sessizce oradan ayrılmakta buldu. CHP'li Milletvekilinin skandal sözlerine kayıtsız kalamadığını belirten Mehmet Ahiskalı'ya SABAH ulaştı.

Kendisinin Sivas'a gelen CHP'li heyete nezaketen 'Hoş geldiniz' dediğini belirten Ahiskalı; "Bizim Sivas'ın bir örfü adeti vardır. Misafire 'hoş geldin' denir. Biz herkesle tokalaştık, 'Hoş geldin' dedik. Gelmelerinden memnun olduk. Yetkili adamlar, siyasetçiler memleketimize elbette gelecekler, bunlar olması gereken bir durum. Biz orada arkadaşlarımızla laflıyorduk. Orada iki tane genç vardı, oturuyordu. Faik Öztrak geldi ayağa kalkmadılar. Öztrak gençlere tepki verdi, 'Ya ayağa kalkınsana falan' dedi. Ama sohbet havasındaydı her şey. Oradan buradan sohbet ediyorduk, samimi bir ortam vardı. Daha sonra CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu geldi. Çocuklara durum nasıl diye sordu, çocuklar da 'Çok iyi' dedi. 'Biz şöyle yaparız, böyle yaparız' diye konuşuyorlardı. Ben de dedim ki 'Şu anki durumu gelir gelmez nasıl düzelteceksiniz, havadan mı ineceksiniz? Havadan bir şey mi inip gelip düzeltecek' dedim. Bu arada sadece sordum. Onlara kötü kastım yoktur, hepsi de baş tacı. Ulaş Karasu ile de merhabamız var ama ben o partili miyim? Hayır. Ben 20 yıldır AK Partili'yim. Ben 20 yıl önce gittim kaydımı yaptırdım. İlk günkü gibi Tayyip Erdoğan'ın yanındayım. Sivas'ta bir oyu bile kalsa benim oyum Erdoğan'a çıkar." dedi.

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BIKTIK ARTIK YETER

Ben beyaza beyaz siyaha siyah diyen bir adamım diyen Ahiskalı; "Siz eskiye götürmeyin. Sağcı- solcu, Alevi- Sünni olaylarını başa döndürmeyin, bıktık artık yeter' dedim. Ben kimseye sakıncalı veya yanlış bir şey söylemedim. Bu arada Ulaş Karasu geldi. 'Sivas'ın adamı şöyle böyle' dedi. 'Otelde 36 tane insanı da yaktılar' dedi. O zamanlar Temel Karamollaoğlu belediye başkanıydı bende belediyede çalışıyordum. O böyle söyleyince 'Temel Karamollaoğlu otel yakma konusundan defalarca mahkemelere televizyonlara çıktı. Bunu kendi de herkes de biliyor' dedim. Tam o esnada laf ağzıma geldi, 'Oteli yakanlarla kol kola geziyorsunuz' dedim. Sor, 'Burada kim yakmış' dedim. Aslında bir tartışma değil ama sıcak konuları Karasu ateşlendirdi." ifadelerini kullandı.