Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na KHK tepkisi: FETÖ’cülük oynama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) disiplin ve yönetim kurulları ile toplantı yaptı. Kritik toplantının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. MHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüne hem fikren hem zihnen hazır bir kıvama çoktan geldiğini belirten Bahçeli, gündemi değerlendirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek" açıklamasına işaret eden Bahçeli, "KHK'lılara af düşünülemez. Kılıçdaroğlu gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin" ifadelerine yer verdi. Bahçeli şu açıklamaları yaptı:Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Emperyalizmin tetikçisi Türkiye muhaliflerinin çatlak sesi haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı sakattır. Sokak aralarında izinsiz gösteri yapanlara Türk polisinin hukuka uygun müdahalesi Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Türk milleti seni affetmeyecek, bu yaptıklarını yanına bırakmayacaktır.Bu düşkün ve düşük ittifakın aynı şeyleri söylemesine rağmen cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meçhuldür. HDP'nin bu ittifakla eklemlenmesi taktik bir hamledir. Geçmişte 6. Filo'ya taş atanlar, bugün 6. Filo'nun güvertesindeler.Türkiye'nin geleceği zillete düşmeyecektir. Cumhur İttifakı bunun tavizsiz güvencesidir. Ekonomik rahatlama ve toparlama hızla ilerlemektedir. Zillet ittifakının Türkiye ekonomisi ile ilgili inşa ettiği karalama temelinden bozulmuştur.Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır. Erdoğan'ın seçilmesi için olağanüstü bir gayret gösterilecektir.(Afla ilgili çalışmalara yönelik iddialar) Bizim haberimiz yok. Bunu söyleyen gazetecilere sormak lazım.Sokak tehlikelidir, karanlıktır. Sokağa itilenler sokak tarafından yutulur. Altılı ganyan ne yapacak bilemiyorum. KHK'lılara af düşünülemez. Kılıçdaroğlu gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin.Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım.