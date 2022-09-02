Kılıçdaroğlu’nun KHK’lı vaadi hukuka doğrudan müdahale demek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıları serbest bırakacağım" açıklamasının siyasetin doğrudan hukuka müdahalesi anlamına geldiğini söyledi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, 2 saat 20 dakika süren toplantı sonrası şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, gece saat 22.00'de gençlere ve belli toplumsal kesimlere sesleniyor. Hukuka vurgu yapıyor sık sık. Bir meseleyi nasıl çözeceksiniz dediğinizde hemen hukuk dışına çıkıyor. "Ben geleceğim zaman serbest bırakacağım" demek, doğrudan siyasetin hukuka müdahale etmesi demektir. Tek tek tüm dosyaları biliyor mu? Nasıl bir bilgiye sahipsiniz? O zaman önümüze şöyle bir konu geliyor. Bir yerde bir haksızlık varken tabii ki üstüne gitmek gerekir. Fakat burada cari açık vardır. FETÖ ile Türkiye nasıl mücadele edecektir. Ülke siyasi tarihimizin tehditlerinden birini atlatmıştır. Kendi partinden bir kişi, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı seçilse de seçilmese de göndereceğinden bahsedecek, sen de susacaksın.(TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın açıklamaları) Türkiye'nin en büyük siyasi partisine "Örgüt muamelesi yapacağız" demek, dünyanın en faşist yaklaşımıdır. Bunlar PKK'ya, FETÖ'ye bu sözleri söyleyemiyorlar. AK Parti'ye söylüyorlar. Buradaki mesele şudur: Bu tüm siyaset kurumunu hedef alan bir zihniyettir.(NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silmesi) Milli Savunma Bakanlığı, bu konudaki rahatsızlığımızı NATO makamlarına iletti. Onlar bir değerlendirme yapıp sonucu vereceklerdi. Bunu 1-2 dakika önce gelen bilgiye göre tekrar yayınlamışlar. Daha önce de bu olmuştu. O zaman da gereği yapılmıştır. Fakat NATO'nun bu konularda daha dikkatli olması beklentimizdir.