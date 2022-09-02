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Giriş Tarihi: 2.9.2022

Mersin’e şehit ateşi düştü

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Mersin’e şehit ateşi düştü
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, EYP'nin patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Meteöz'ün şehadet haberi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.




Haber, şehidin ailesine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer ve sağlık ekipleriyle birlikte verildi. Meteöz'ün şehadet haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Okan Meteöz'ün astsubay öğrencisi eşi Büşra ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
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Mersin’e şehit ateşi düştü
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