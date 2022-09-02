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Giriş Tarihi: 2.9.2022 22:14 Son Güncelleme: 2.9.2022 22:19

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Johnson'la görüştü

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Johnson’la görüştü

Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

Başkan Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson'un görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti.

"İLİŞKİLER HER ALANDA DERİNLEŞECEK"

Başkan Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan Birleşik Krallık'la ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle önümüzdeki dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını ifade etti.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Johnson'la görüştü
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