Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bay Kemal kendini buğday ambarında sanıyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin içerisinde halimlerin savcıların yetkisi onlara aittir. Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Siyasi bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir.

AHMET ŞIK'IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın.