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Giriş Tarihi: 2.9.2022 17:52

Son dakika haberi: Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu'nda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Uyarıyoruz' Teslim olun, yoksa. Sarı Torba Kaçınılmaz' notu ile sosyal medya hesabından 3 teröstin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık

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Son dakika haberi: Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!
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