Son dakika haberi: Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Uyarıyoruz' Teslim olun, yoksa. Sarı Torba Kaçınılmaz' notu ile sosyal medya hesabından 3 teröstin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:
Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık
⚠️Uyarıyoruz⚠️— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022
Teslim olun, yoksa
SARI TORBA KAÇINILMAZ❗
Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3️⃣ teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi
Kahramanlarımızın eline sağlık👏👏