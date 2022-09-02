Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Ünsal Ban adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi.
SAVCIYA İFADE VERECEKLER
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ünsal Ban ve beraberindeki şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR
Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 29 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile gözaltına alınan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirilmişti.