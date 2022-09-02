Haberler Gündem Haberleri Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Ünsal Ban adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 2.9.2022 15:35 Son Güncelleme: 2.9.2022 15:35

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Ünsal Ban adliyeye sevk edildi

AA
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Ünsal Ban adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi.

SAVCIYA İFADE VERECEKLER

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ünsal Ban ve beraberindeki şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 29 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile gözaltına alınan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirilmişti.

Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakalamıştı.

İki şüpheli de "delil karartma" suçundan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Ünsal Ban adliyeye sevk edildi
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