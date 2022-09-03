3 yıl hapisle yargılanacak

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti.Savcılığın iddianamesinde, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Gülşen'den şikâyetçi olan 702 kişiye de iddianamede "müşteki" olarak yer verildi. Gülşen'in emniyet, savcılık ve sorgu hâkimliğinde alınan ifadelerine de iddianamede yer verildi. Bu ifadelere göre Gülşen üzgün olduğunu ve suç isleme kastı olmadığını söyledi.İddianamede Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesine göre, "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimsenin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, cezalandırılabileceği" kaydedildi.Bu maddenin gerekçesinde ise "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu, hukuk devleti olma standardı yüksek olan birçok ülkenin ceza kanunlarında yer almaktadır. Hiçbir devlet, vatandaşları arasında, muayyen özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, öç almayı gerektirecek şiddetli nefrete yönlendirilmesine seyirci kalamaz" denildiği aktarıldı.