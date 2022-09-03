Bakan Soylu terörden temizlenen Bırkleyn mağaralarında gençlerle buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan ve geçmiş tarihlerde terörün yuvası olarak bilinen Bırkleyn mağaralarında AK Parti Diyarbakır Gençlik Kollarının düzenlediği "Lice Gençlik Buluşması" bir araya geldi.

Programa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gençlik üyeleri ve Liceliler katıldı. Kürtçe şarkıyla karşılanan Bakan Soylu gençlerle tek tek görüştükten sonra yaptığı açıklamada, PKK, terör örgütünün kendi laflarıyla etkilendiği en önemli cümleler PKK sadece ülkenin gelişmesi ve kalkınmasını değil, aynı zamanda bir kültürel terörizmle, kültürünü de harap etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Soylu, "Duygularımızı, tarihimizi, aile ilişkilerimizi, anne-baba duygularımızı, komşu ilişkilerimizi, örf adetlerimizi, geleneklerimizi, birbirimize olan muhabbetimizi, saygımızı, büyüklerin küçükleri davranışlarını, her birini tarumar ediyor. Avrupa'nın büyüdüğünü, zenginleştiğini ama bir bedel ödedi. Bedel olarak ahlakını ve geçmişte üzerine titremeye çalıştıkları değerlerini kaybetti. Şimdi aynı sınavı yani bizim zenginliklerimizi bize yitirmeye çalışıyorlar. Onun için de kimi kullanıyorlar. DEAŞ'ı kullanıyorlar, İslamiyet'i farklılaştırmak için. FETÖ'yü kullanıyorlar, İslamiyet'i başkalaştırmak için. PKK'yı kullanıyorlar, İslamiyet'i ve bütün değerlerimizi esas itibariyle güçleri yetse hepsini ortadan kaldırabilmek için. Karşı karşıya kaldığımız durum budur. Son 40 yıldır, 50 yıldır bu topraklar hiç hak etmediği bir parantezle karşı karşıya kaldı. Parantez diyorum. Çünkü biz bunu kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah sizler kapatacaksınız" dedi.

"ŞİMDİ NEREDEYİZ, PKK'NIN MAĞARA OLARAK KULLANDIĞI BİR YERİN ALTINDAYIZ. OH"

Bu toprakların zengin, verimli ve güçlü topraklar olduğunu dile getiren Soylu, "PKK bize ne kazandırdı, bana bir tane söz söyleyin. Dilimizin daha iyi konuşulmasını mı sağladı, vallahi hayır. Peki, çocuklarımızın okullara ve üniversitelere çok daha iyi gitmesini mi sağladılar. Peki, bugün organize sanayi siteleri, fabrikalar ve yollar 40 yıldır onların ortaya koymuş olduğu terör sebebiyle akamete uğramadı mı, onların engellemelerine rağmen akamete uğramadı mı, akamete uğradı. Şimdi neredeyiz, PKK'nın mağara olarak kullandığı bir yerin altındayız. Oh" diye konuştu.

Daha sonra Bakan Soylu, gençlerin sorularını yanıtladı.