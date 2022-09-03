SON DAKİKA | Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te

Başkan Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'dan Samsun'a geçti. Erdoğan ilk olarak Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı.

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Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor:

Karşımdaki bu muhteşem tablo bir şeyi ifade ediyor. Evet TEKNOFEST bizim. TEKNOFEST farklı bir gençlik.

600 BİN GENCİMİZİN YARIŞTIĞI BİR ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ

TEKNOFEST Karadeniz ülkemizin 81 ilinden ve çeşitli ülkelerden katılan 600 bin gencin yarıştığı bir şölene dönüştü. Özellikle gençlerimiz tarafından bu kadar benimsenmesi bir zihni devrimdir. Asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor. Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır. Her kim bu gençliğe bakıp ülkenin aydınlık geleceğine değil de başka şeyler görüyorsa kendi gönlünü sorgulasın. Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de yedi düveli dize getirmişti. Bu gençlik Cumhuriyet tarihi boyunca kalkınmanın, istiklanin ve istikbalinin mücadelsini vermişti. Bizim de yanımızda olan en büyük güç olmuştur. Sadece 15 Temmuz'da yazdığı destan bile başlı başına bir olaydır.

Biz insanımıza güvendik. İnsanımıza yol açtık, imkan verdik. Ve sonuçta tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik. Dün bize parasıyla savunma sanayi ürünü vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik. Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağımız, dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir. Dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayidir. İnsansız hava araçlarımız savunma sanayinin yanında, losijtikten tarıma kadar pek çok alanda kendilerine uygulama alanı bulmayı başarmıştır.

Diğer ülkedeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir teknoloji üretmeliyiz.