Edirne Valiliği ’Afgan ve Suriyeli gruplar arasında kavga çıktı’ haberini yalanladı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde böyle bir olay gerçekleşmemiş olup ilgili paylaşımda yer alan fotoğraf başka bir ilimizde 15.05.2012 tarihinde gerçekleşen ve yabancılarla ilgili olmayan bir olaydan alınan görüntüdür." dedi.

Edirne Valiliğinin yaptığı açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarında "Edirne'de Afgan ve Suriyeli gruplar arasında kavga çıktığı ve olayı yoldan geçen Bulgar turistlerin ayırdığı" şeklinde paylaşımlar yapılmıştır.

İlimizde böyle bir olay gerçekleşmemiş olup ilgili paylaşımda yer alan fotoğraf başka bir ilimizde 15.05.2012 tarihinde gerçekleşen ve yabancılarla ilgili olmayan bir olaydan alınan görüntüdür.

Kolluk birimlerimiz tarafından takip ve denetimler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.