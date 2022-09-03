İade süreci için tutuklu kalmaya devam edecek

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta gözaltına alınmasının ardından dün ilk kez Elbasan Asliye Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. İlk kez yargı önüne çıkan Özer hakkında mahkeme heyeti tutukluluğunun devamı yönünde karar verdi. Özer'in Türkiye'ye iadesi sonraki duruşmalarda netlik kazanacak. Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Sevgi Erarslan, müvekkilinin iade süreci için hapiste olacağını kaydederek, kararı temyize götüreceklerini söyledi.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Interpol-Europol Daire Başkanı, Özer'in iade işlemleri için Arnavutluk'a gitti. Yargının vereceği karar sonucu Özer'in iade edilip edilmeyeceği netleşecek.Türkiye'de hazırlanan iddianamede Özer hakkında "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Özer'in yokluğunda dava İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. 2 bin 27 kişinin şikâyetçi sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 356 milyon lira zarar oluştuğu kaydedildi.