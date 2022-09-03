İstanbul Havalimanı’nı diline dolayan İsmail Saymaz Almanya’da havalimanı kaosu ile yüzleşti! Valizini dakikalarca alamadı, yorum yağdı

Avrupa'daki havalimanlarında personel yetersizliği nedeniyle kaos devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika olan valiz teslim süresi Avrupa havalimanlarında 4 saati buluyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve İstanbul Havalimanı'nı sık sık diline dolayan Gazeteci İsmail Saymaz da, Avrupa'daki havalimanı eziyetini yaşadı. Almanya'daki Düsseldorf Havalimanı'nda 45 dakikadır valiz beklediğini ifade eden Saymaz, yüzlerce yolcunun bekleyişinin sürdüğünü ifade etti. Saymaz'a bölgede daha önce mağduriyet yaşayan onlarca kişi bekleyişinin 4 saati bulabileceği uyarısında bulunurken, dönüşte uçağı kaçırmamak için en az 4 saat erken havalimanına gitmesi gerektiğini belirtti. Düsseldorf'tan İstanbul'a uçuş süresi 3 saat olarak biliniyor. İstanbul Havalimanı'nın yolculara sağladığı zaman konforu bu şekilde bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.