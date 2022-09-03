İstanbul Havalimanı’nı diline dolayan İsmail Saymaz Almanya’da havalimanı kaosu ile yüzleşti! Valizini dakikalarca alamadı, yorum yağdı

Avrupa'daki havalimanlarında personel yetersizliği nedeniyle kaos devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika olan valiz teslim süresi Avrupa havalimanlarında 4 saati buluyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve İstanbul Havalimanı'nı sık sık diline dolayan Gazeteci İsmail Saymaz da, Avrupa'daki havalimanı eziyetini yaşadı. Almanya'daki Düsseldorf Havalimanı'nda 45 dakikadır valiz beklediğini ifade eden Saymaz, yüzlerce yolcunun bekleyişinin sürdüğünü ifade etti. Saymaz'a bölgede daha önce mağduriyet yaşayan onlarca kişi bekleyişinin 4 saati bulabileceği uyarısında bulunurken, dönüşte uçağı kaçırmamak için en az 4 saat erken havalimanına gitmesi gerektiğini belirtti. Düsseldorf'tan İstanbul'a uçuş süresi 3 saat olarak biliniyor. İstanbul Havalimanı'nın yolculara sağladığı zaman konforu bu şekilde bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
İSMAİL SAYMAZ DA AVRUPA'DAKİ HAVALİMANI MAĞDURİYETİNİ YAŞADI
Halk TV Yazarı İsmail Saymaz Almanya'ya gitti. İstanbul Havalimanı'ndan Düsseldorf Havalimanı'na uçan Saymaz, personel yetersizliği nedeniyle valizlerini alamadıklarını söyledi. Twitter'dan paylaşım yapan Saymaz, "Düsseldorf Havalimanında 45 dakikadır valiz bekliyoruz. Daha ne kadar sürer, bilmiyoruz. Yalnızca biz değil, diğer bütün yolcular valiz bekliyor. Bu problemin havalimanındaki personel yetersizliğinden kaynaklandığı söyleniyor." dedi.
YORUM YAĞDI: BEKLEME SÜRESİ 4 SAATİ BULUYOR, DÖNÜŞ İÇİN DE 4 SAAT ÖNCE HAVALİMANI'NDA OL
İstanbul Havalimanı'nı sık sık diline dolayan İsmail Saymaz, Düsseldorf Havalimanı'nda mağduriyet yaşadığını yazınca birçok kişi paylaşımın altına yorum yaptı. Daha önce benzer mağduriyetleri yaşayanlar Saymaz'a, 'Bekleme süresi 4 saati buluyor' uyarısında bulundu. Saymaz'a dönüş yolculuğu için de uyarıda bulunan kullanıcılar, 'En az 4 saat önce havalimanında olman gerekiyor, yoksa uçağı kaçırabilirsin' mesajları attı. Saymaz'ın da bu uyarılar sonrası, "Yarın seher vakti buradayım" şeklinde yanıt verdiği görüldü.
AVRUPA'DA HAVALİMANI KAOSU SÜRÜYOR
Avrupa'da pandemi sürecinde binlerce havalimanı personeli işten çıkarıldı. Hayatın normale dönmesi ile birlikte personel açığı bir türlü kapatılamadı ve Avrupa'daki havalimanları çileye dönüştü. Valiz teslimi ve Check-in işlemleri 4 saati aşan beklemelere neden oluyor.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 16 DAKİKA
Dünyanın en işlek havalimanı olan İstanbul Havalimanı ise yolculara büyük konfor sağlıyor. İstanbul Havalimanı'nda 16 dakikada valiz teslimi yapılırken, Cehck-in 1 dakikada gerçekleşiyor. Yolcular zamandan büyük tasarruf sağlıyor ve havalimanında yoğunluk görüntüleri oluşmuyor.
İSTANBUL İLE DÜSSELDORF ARASI 3 SAAT 10 DAKİKA
Avrupa'daki havalimanlarındaki bekleme süresi olan 4 saatte, Düsseldorf'tan İstanbul'a seyahat edilebiliyor. Düsseldorf-İstanbul arası 3 saat 10 dakika civarında sürerken, 16 dakikada yapılan valiz teslimi ile 3.5 saatte havalimanından çıkılıyor. Birçok kişi Avrupa'daki bekleme süresinde gideceği yere ulaşmış oluyor.