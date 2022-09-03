Kılıçdaroğlu’nun festivalden fitne çıkarması sorumsuzluk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce düzenlenen 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Bahçeli, "Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır" diye konuştu. MHP'li belediyelerin festival programlarında edep, denge, seviye, milli ve manevi değerlerin hükmü bulunduğunu vurgulayan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştirdi. Bahçeli şöyle konuştu: "Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut'a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur."