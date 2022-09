Şımarıklığa cevap vermeyi sürdüreceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.Bakan Akar'ın beraberindeki komutanlarla alandaki yerini almasıyla başlayan törende geleneksel olarak kurban kesildi, dualar edildi. Törende konuşan Akar, sözlerine yeni uçuş eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı.Türk jetlerinin 23 Ağustos'ta ise Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildiğini anımsatan Akar, şunları söyledi:Bunlar son derece düşmanca, yanlış hareketler. Bunlarla alakalı da gerek NATO'daki gerekse buradaki ilgili bütün yetkililer her türlü girişimde bulunarak NATO, ülkeler nezdinde Yunanistan'ın yalancılığını ve inkârcılığını takip ediyor. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz. Hiçbir şekilde haklarımızda, menfaatlerimizde geri adım atmamız söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini bugüne kadar hassas şekilde koruduk, korumaya devam edeceğiz.Bakar Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışına katıldı.Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılı kapsamında 113'üncü Filo Komutanlığı'nda özel bir uçuş yaptı. 'Ceylan' çağrı adına sahip filo komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde üçlü kol uçuşuna liderlik ederek, 2022-2023 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.F-16 ile Ege'de uçan Akar, 'Ceylan 30' çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap etti. Akar, " Başta Çanakkale'de yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz" anonsu yaptı. Akar, personeli kutlayarak yeni uçuş yılının da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.