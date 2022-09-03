SON DAKİKA: 6’lı masada yine aynı senaryo! Temel Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül çıkışı: Adaylığı olumludur, düşünülebilir

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıldan kısa bir süre kala Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak netleşirken, 6'lı ittifak da ise tartışmalar sürüyor. Her bir partnin genel merkezinde bir kere olmak üzere 6 kez toplanan ittifak, bugüne kadar ne bir aday ne de bir strateji belirleyebilmiş değil. Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hevesli tutumu dikkat çekerken, İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'na mesafeli durması dikkat çekiyor. Son günlerde ise Abdullah Gül yeniden ortaya çıktı.
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkmak için oldukça istekli. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun da desteklediği Gül'e, Temel Karamollaoğlu da yeşil ışık yaktıç Karamollaoğlu, 2018'deki seçimler öncesi de Gül'ün adaylığını gündeme getiren isim olarak biliniyor.
Karamollaoğlu, Gül'ün tecrübesine vurgu yaparak, "Bugün Abdullah Bey'in böyle bir intibah doğuracak adımlar atması, bence menfii değil müsbet bir şeydir, düşünülür." dedi.
KARAMOLLAOĞLU: ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI OLUMLUDUR, DÜŞÜNÜLEBİLİR
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına nasıl baktığı ile ilgili soruya dikkat çeken ifadelerle bir yanıt verdi.
Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması: "Adaylığı müsbet olur" | Video
Karamollaoğlu, "Bugün Abdullah Bey'in böyle bir intibah doğuracak adımlar atması, bence menfii değil müsbet bir şeydir, düşünülür. Abdullah Bey'in de bir tecrübesi var. Bu konudaki tavrı da net. Geçen sefer "İttifak olursa aday olabilirim" demişti. Adaylığı konusu da gündeme gelebilir, bunu garipsemem." dedi.
2018'DE DE TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NUN ADAYI ABDULLAH GÜL'DÜ
2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ve İYİ Parti ile ittifak yaparak giren Saadet Partisi, Abdullah Gül'ün çatı aday olarak seçime girmesini önermişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Abdullah Gül'ün çatı adaylığına sıcak baktığı, hatta kabul ettiği belirtiliyordu. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Gül'ün adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine her parti kendi adayı ile seçime girmiş, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'nin üzerinde oyla Cumhurbaşkanı seçilmişti. Akşener'in Gül ismine bu kez izin verip vermeyeceği merak konusu...
KEMAL KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya rağmen aday olmak için hamlelerini yapıyor. Kılıçdaroğlu, katıldığı birçok etkinlikte aday olacak gibi ifadeler kullanıyor. CHP yönetimi de adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu deklare ediyor.
AKŞENER, 'ADAY DEĞİLİM' DİYOR AMA...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını, kendisinin Başbakan olmak istediğini belirtiyor. Ancak Akşener'in Kılıçdaroğlu ismine de, aynı Abdullah Gül ismi gibi mesafeli olduğu biliniyor. Akşener'in, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını desteklediği iddia ediliyor. Öte yandan Karaadeniz turu sonrası, 'Vız gelir tırıs gider' çıkışı ile büyük yara alan, bitmek bilmeyen tatilleri ile adaylık ihtimalini zora sokan Ekrem İmamoğlu'nun da henüz vazgeçmediği, adaylık için hamlelerini sürdürdüğü gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor...
HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARIR MI?
Çatı aday üzerinde çalışan 6'lı masadaki partilerin kendi adayları ile seçime girmeleri de ihtimaller arasında... Zira bu konuda işaret işedğini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan fırlatmıştı. Babacan, çatı aday arzuladıklarını ancak uzlaşamazlar ise partisinin adayının kendisi olacağını söyledi.