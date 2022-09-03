SON DAKİKA: 6’lı masada yine aynı senaryo! Temel Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül çıkışı: Adaylığı olumludur, düşünülebilir

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıldan kısa bir süre kala Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak netleşirken, 6'lı ittifak da ise tartışmalar sürüyor. Her bir partnin genel merkezinde bir kere olmak üzere 6 kez toplanan ittifak, bugüne kadar ne bir aday ne de bir strateji belirleyebilmiş değil. Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hevesli tutumu dikkat çekerken, İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'na mesafeli durması dikkat çekiyor. Son günlerde ise Abdullah Gül yeniden ortaya çıktı.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkmak için oldukça istekli. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun da desteklediği Gül'e, Temel Karamollaoğlu da yeşil ışık yaktıç Karamollaoğlu, 2018'deki seçimler öncesi de Gül'ün adaylığını gündeme getiren isim olarak biliniyor.

Karamollaoğlu, Gül'ün tecrübesine vurgu yaparak, "Bugün Abdullah Bey'in böyle bir intibah doğuracak adımlar atması, bence menfii değil müsbet bir şeydir, düşünülür." dedi.