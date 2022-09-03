Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak, ülkemizi her gün biraz daha büyüterek bize duyulan güvene layık olmaya çalışıyoruz. 21 yılın birikimiyle, 21 yılın tecrübesiyle, ama ilk günkü aşk ve ilk günkü sevda ile ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Türkiye için hayal kuran tüm gençlerimiz ülkemizi her alanda şampiyonlar ligine taşıyor. Milli ve yerli üretimimizin Türkiye'yi sadece 'pazar' olarak görenleri rahatsız ettiğini biliyoruz.

TEKNOFEST'i görüp de istikbalimiz adına gururlanmamak elde değil. İktidara geldiğimizde yerli ve milli oranı yüzde 20 iken bunu yüzde 80'e çıkardık.

Bu ülke toplu iğne dahi üretemezken, şimdi dünya savunma sanayi piyasasında söz sahibi konuma gelmemizin küresel silah tüccarlarını rahatsız ettiğini biliyoruz.