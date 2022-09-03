Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması
Giriş Tarihi: 3.9.2022 22:06 Son Güncelleme: 3.9.2022 22:12

Son dakika haberi: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması

Son dakika haberi: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden ’Kız Kulesi Restorasyonu’ açıklaması

Son dakika haberi: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, sosyal medyada paylaşılan ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Kız Kulesi Restorasyonu' haberleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan Yazgı, 1940’lı yıllarda Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklentinin depreme karşı dayanıklı olmaması nedeniyle restorasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Gökhan Yazgı, 2022 yılı sonunda restorasyon projesinin tamamlanacağını kaydetti.

Son dakika haberi... Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'dan 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması geldi. 1940'lı yıllardaki Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çeken Yazgı, 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade etti.

İşte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama:

1940'lı yıllarda Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır.

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Son dakika haberi: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması
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