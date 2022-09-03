SON DAKİKA | İçişleri açıkladı! 90 terörist etkisiz hale getirildi

90 TERÖRİST ETKİSİZ

Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16'sı ölü, 60'ı sağ, 14'ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77'si PKK/KCK, 13'ü DEAŞ terör örgütü mensubudur

Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ, 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310'u ise tutuklanmıştır.