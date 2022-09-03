Sosyal medya akımına Erdoğan’dan tek kelimelik mesaj: Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki 'tek kelime akımı'na "Türkiye" paylaşımı ile katıldı. Twitter'da küresel manada bir akıma dönüşen ve 'One Word Challenge' adıyla bilinen akıma katılan Erdoğan, Twitter hesabından 'Türkiye' paylaşımı yaptı. Eşi Emine Erdoğan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak 'RTE' paylaşımı yaptı. Herkesin kendini anlatan bir kelimeyle paylaşım yapmasıyla oluşan akıma katılan Erdoğan'ın "Türkiye" paylaşımı gündemde birinci sıraya oturdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise akıma 'Huzur' kelimesiyle katıldı.