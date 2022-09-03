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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Sosyal medya akımına Erdoğan’dan tek kelimelik mesaj: Türkiye

Rana BÜYÜKTAŞ
Sosyal medya akımına Erdoğan’dan tek kelimelik mesaj: Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki 'tek kelime akımı'na "Türkiye" paylaşımı ile katıldı. Twitter'da küresel manada bir akıma dönüşen ve 'One Word Challenge' adıyla bilinen akıma katılan Erdoğan, Twitter hesabından 'Türkiye' paylaşımı yaptı. Eşi Emine Erdoğan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak 'RTE' paylaşımı yaptı. Herkesin kendini anlatan bir kelimeyle paylaşım yapmasıyla oluşan akıma katılan Erdoğan'ın "Türkiye" paylaşımı gündemde birinci sıraya oturdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise akıma 'Huzur' kelimesiyle katıldı.
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Sosyal medya akımına Erdoğan’dan tek kelimelik mesaj: Türkiye
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