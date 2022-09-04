2 terörist etkisiz hale getirildi

SURIYE'NİN kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mili Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan bakanlık şu ifadelere yer verdi: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." SABAH